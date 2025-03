A scuola con l’uomo preistorico: lezione speciale per i bimbi dell’infanzia “Le Coccinelle” di Arma (Foto)

Questa mattina, i bambini della scuola dell’infanzia “Le Coccinelle” di Arma hanno partecipato a una lezione-laboratorio per conoscere da vicino la vita dell’uomo preistorico.

La signora Antonietta, del Museo Preistorico dei Balzi Rossi della Direzione Regionale Musei Liguria, ha raccontato con entusiasmo la storia dell’uomo di Neanderthal, spiegando le sue abitudini, come si vestiva e come ha scoperto il fuoco. I piccoli hanno potuto osservare le scintille create strofinando le pietre e, in assenza di un vero mammut, hanno potuto toccare un suo dente fossile, un’esperienza affascinante e concreta.

I bambini hanno anche scoperto come, strofinando le pietre, si possa ottenere una polvere per creare colori: con l’ocra hanno lasciato l’impronta della propria mano, proprio come gli antichi abitanti delle grotte.

Le maestre ringraziano il Museo, nella persona della signora Antonietta, per la splendida esperienza educativa fatta vivere ai bambini, un vero e proprio tuffo nella preistoria tra gioco, scoperta e meraviglia.