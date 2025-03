Sanremo: calo di presenze al Mercato Annonario, interrogazione dei Consiglieri di Fratelli d'Italia

I Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, dopo il servizio pubblicato dal nostro giornale, hanno presentato un’interrogazione al Sindaco, in relazione al calo di frequentazione del Mercato Annonario di Sanremo, nonostante la sua recente ristrutturazione.

“In questo contesto – evidenziano i due Consiglieri - è fondamentale conoscere i dettagli del progetto di riqualificazione o gestione del Mercato Annonario, con particolare riferimento alla tempistica, alle modalità di intervento e alle eventuali modifiche previste dal piano di rinnovamento”.

Secondo i due Consiglieri il Mercato necessita di interventi per migliorarne ulteriormente l'efficienza e l'attrattività, in particolare per quanto riguarda la gestione delle postazioni vuote, l'installazione di un bancomat, il ripristino delle videocamere per la videosorveglianza e l'ottimizzazione della fruizione degli spazi, al fine di aumentarne la vitalità e attrarre maggiori visitatori.

Consiglio e Balestra chiedono al Sindaco e alla Giunta le tempistiche, i dettagli ed una discussione del progetto: “Quale è la tempistica per la presentazione del progetto di gestione del Mercato Annonario – proseguono – e quali sono i dettagli e le modalità per avviare la discussione pubblica, coinvolgendo le attività commerciali interne, esterne e le associazioni di settore?”

Chiedono inoltre come si voglia affrontare la questione delle postazioni vuote, della manutenzione e dell’attrattività del Mercato Annonario: “È previsto un piano di pulizia e manutenzione – terminano nel documento - per garantire un adeguato stato della struttura? Inoltre, quali misure saranno adottate per aumentare l'attrattività del mercato, diversificando l'offerta commerciale e introducendo nuovi operatori (Art. 3 del Regolamento)?”

Nell’interrogazione viene chiesto quale sia lo stato attuale dell'iter per l'installazione dello sportello bancomat e i tempi per il ripristino delle telecamere di sicurezza attualmente non funzionanti.