Cristiano Za Garibaldi nominato vice segretario provinciale nella prima riunione della nuova segreteria provinciale di Forza Italia

Si è svolta giovedì sera, ad Imperia, la prima riunione della nuova Segreteria Provinciale di Forza Italia, alla quale hanno partecipato numerosi amministratori locali della provincia, tra cui anche l’Assessore Regionale Marco Scajola ed il Consigliere Regionale Chiara Cerri, che sono stati eletti durante il congresso di fine Febbraio. Il Segretario provinciale, Simone Vassallo, ha aperto i lavori comunicando con soddisfazione che, nel mese trascorso tra il congresso e la riunione, è cresciuto l'interesse e il supporto per Forza Italia. Numerosi amministratori locali, infatti, hanno manifestato la loro volontà di aderire al movimento, spinti dalla condivisione dei valori moderati, europeisti e atlantisti che caratterizzano la linea politica di Forza Italia.

Nel corso della riunione, è stato nominato il Vice Segretario Provinciale, Cristiano Za Garibaldi, Sindaco di Diano Marina, un ruolo strategico che contribuirà a rafforzare ulteriormente la squadra e a consolidare il radicamento del partito in tutta la provincia. “Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento per la fiducia che mi è stata accordata, nominandomi Vice Segretario Provinciale di Forza Italia. È un onore e una grande responsabilità ricoprire questo ruolo, e sono grato al Segretario Provinciale Simone Vassallo e a tutti i membri che hanno creduto in me accogliendo questa proposta all’unanimità. Sono pronto a mettere a disposizione del nostro partito tutta la mia esperienza e il mio impegno per rafforzare il radicamento di Forza Italia in tutta la provincia. Il nostro movimento è da sempre un punto di riferimento per chi crede nei valori della moderazione, dell’europeismo e dell’atlantismo, e sarà mia priorità continuare a portare avanti questi principi con determinazione e passione”.

Inoltre, sono stati nominati due nuovi commissari locali che avranno il compito di rafforzare la presenza del partito nei rispettivi territori: Giacomo Rossetto per Bordighera e Maurizio Morabito per Camporosso. In aggiunta, sono stati discussi i dettagli per l’organizzazione di un importante evento che si terrà a Sanremo, pensato per coinvolgere la società civile, il mondo degli imprenditori e le associazioni locali, con l’obiettivo di consolidare il radicamento di Forza Italia e promuovere una visione condivisa del futuro per la provincia.

"La nostra segreteria provinciale è pronta a lavorare con impegno per costruire una Forza Italia forte e vicina alla gente. L'adesione di tanti amministratori locali è la dimostrazione che il nostro messaggio sta trovando sempre più spazio e supporto sul territorio. Siamo convinti che insieme possiamo costruire una politica di qualità, in grado di rispondere alle sfide del presente e del futuro", ha dichiarato il Segretario provinciale Simone Vassallo -. L’Amministrazione provinciale di Forza Italia continuerà a lavorare per ampliare ulteriormente la sua base di consensi, con un forte impegno nel promuovere i valori che da sempre guidano il movimento.”