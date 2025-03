Assessore regionale Marco Scajola a Tovo Faraldi per l’inaugurazione del museo ‘U Gumbu de Nuccio’

L’assessore regionale Marco Scajola, insieme al sindaco di Villa Faraldi Stefano Damonte, all'amministrazione comunale e ai rappresentanti dell'associazione Tovo nel Cuore APS, ha inaugurato questo pomeriggio il museo intitolato 'U Gumbu de Nuccio', un antico frantoio a sangue del XVII secolo perfettamente conservato e recuperato grazie agli interventi finanziati con il progetto 'Cultura Open Hub - innovazione e turismo nei borghi'.

“Un importante lavoro di recupero e di riqualificazione - dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Viene ridata vita a un luogo che rappresenta storia, valori e tradizione di un intero territorio. Complimenti al sindaco Damonte e all'amministrazione comunale per questo intervento. Regione è al fianco dei Comuni in questo tipo di operazioni che valorizzano le peculiarità e le bellezze della Liguria, unendosi al meglio ai tantissimi cantieri di rigenerazione urbana portati avanti, dal 2021 a oggi, come quello recentemente inaugurato proprio qui a Villa Faraldi".

"Siamo orgogliosi di quanto fatto - aggiunge il sindaco di Villa Faraldi Stefano Damonte -, ringrazio l’assessore regionale Marco Scajola per la presenza e vicinanza, abbiamo lavorato a un recupero importante per il nostro territorio un museo che mette al centro le nostre radici”.