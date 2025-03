Polizze catastrofali, CNA Imperia: “Proroga del termine è un atto dovuto per la tutela delle imprese”

CNA Imperia accoglie con favore la decisione del Governo di posticipare l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali per le piccole e microimprese al gennaio 2026. Si tratta di una misura che risponde alle esigenze delle imprese del nostro territorio, le quali avrebbero subito un impatto rilevante in termini di costi e complessità amministrativa senza una chiara regolamentazione del settore.

"Già lo scorso 25 marzo, CNA Imperia aveva chiesto con determinazione una proroga di questo obbligo, ritenendolo una misura necessaria per garantire alle imprese il tempo adeguato per comprendere le implicazioni del provvedimento e adottare soluzioni sostenibili - dichiara il Segretario di CNA Imperia, Luciano Vazzano - Il rinvio consente di colmare le numerose lacune interpretative della norma, di fissare criteri omogenei per le coperture assicurative e di attivare strumenti concreti per la trasparenza, come il portale Ivass, che aiuterà le imprese a confrontare le offerte assicurative in modo equo e consapevole".

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2025 ha stabilito un nuovo calendario per l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo:

• Per le medie imprese, la scadenza viene prorogata al 1° ottobre 2025.

• Per le piccole e microimprese, la scadenza è posticipata al 1° gennaio 2026.

• Per le grandi imprese, resta confermato l'obbligo già previsto, con applicazione delle sanzioni dopo 90 giorni dall'entrata in vigore.

CNA Imperia sottolinea come questa proroga sia un atto di responsabilità istituzionale che va nella direzione da noi auspicata: permettere al sistema produttivo di adeguarsi senza subire effetti distorsivi. Tuttavia, il problema di fondo rimane: molte imprese non dispongono delle risorse necessarie per sostenere ulteriori oneri assicurativi in un contesto economico già complesso. Per questo motivo, CNA continuerà a chiedere misure di sostegno economico e agevolazioni fiscali per le imprese che dovranno adeguarsi a questa normativa.

Il tavolo convocato per lunedì prossimo al Mimit con le associazioni datoriali rappresenta un momento cruciale per costruire un percorso condiviso. CNA Imperia sarà presente per ribadire la necessità di un quadro normativo chiaro, sostenibile e calibrato sulle reali

esigenze delle imprese locali. La tutela del nostro tessuto produttivo è una priorità che non può essere subordinata a tempistiche irrealistiche e oneri insostenibili