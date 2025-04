Sanremo: pomeriggio di grande festa con balli latino-americani e un ottimo buffet a Casa Serena

Pomeriggio di grande festa con balli latino-americani, ma non soltanto a Casa Serena, nel Salone delle feste, in attesa della Pasqua.

"Negli ultimi mesi sono state diverse le manifestazioni che hanno creato occasione di divertimento per gli ospiti di Casa Serena sempre in crescita a livello numerico e sempre attentamente seguiti da tutti gli operatori - spiegano dalla RSA -. Gli ospiti stanno aumentando e si è quasi alla capienza piena della struttura. Divertimento e coinvolgimento grazie al gruppo 'Ldm Dancers' che si è esibito con una coreografia di Luca Di Michele. Apprezzatissimi i costumi e le musiche che hanno appassionato tutti i partecipanti compresi i parenti e il personale della struttura: balli, battiti di mani a ritmo di musica hanno fatto sentire gli ospiti ancora una volta più giovani perchè trascinati dalla passione, ma non soltanto. A far compagnia anche un ottimo buffet preparato dalla cucina interna che ha deliziato tutti i palati. Musica, balli e buon cibo sono stati il leit motiv della festa ‘Arriva la Pasqua’ per tutti gli ospiti di Casa Serena. Un gruppo di anziani ha sorpreso tutti i presenti esibendosi in uno splendido e coreografico 'gioca Jouer'.".



“È stata una giornata molto sentita da parte dei nostri ospiti - spiega il team di lavoratori di Casa Serena della cooperativa Maris -. Amano il clima pasquale e sono sempre felici di poter festeggiare tutti insieme. Un particolare ringraziamento va alla Ldm Dancers disponibile anche nelle prossime settimane ad iniziare un laboratorio e un progetto di danza con gli ospiti con il fine di creare una vera e propria coreografia.