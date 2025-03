Bacino Ventimigliese, in arrivo sette droni per il controllo del territorio e la repressione delle discariche

L’Associazione di Comuni del Bacino Ventimigliese per la gestione associata del ciclo dei rifiuti, con capofila il Comune di Ventimiglia, nell'ambito di un'iniziativa del Ministero della Transizione Ecologica mirata a migliorare la gestione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente, ha avviato la procedura per l’acquisto di sette droni a valere su fondi PNRR a ciò dedicati. Questi droni verranno utilizzati per monitorare e prevenire gli errati conferimenti dei rifiuti e la presenza di discariche abusive all’interno del comprensorio: si tratta di strumenti all'avanguardia che garantiranno maggiore efficienza nella sorveglianza del territorio comunale e nella repressione di atti configurabili quali reati, come l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

“I droni, equipaggiati con tecnologie avanzate di rilevamento e monitoraggio, saranno operativi in diverse aree dei comuni e delle frazioni del nostro Bacino, consentendo un controllo capillare, rapido ed efficace delle aree più difficili da raggiungere. Con l’ausilio delle immagini satellitari e delle riprese aeree, sarà possibile individuare con maggiore precisione le aree in cui vengono abbandonati rifiuti illegalmente, facilitando così l'intervento delle forze dell’ordine – dichiara il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, in qualità di Presidente del Bacino Ventimigliese - L’obiettivo è sempre lo stesso: tolleranza zero verso chi scambia i nostri territori per discariche personali. Questo investimento si inserisce in un più ampio progetto di sostenibilità ambientale e rispetto per l'ambiente, con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle discariche abusive e garantire un servizio di gestione dei rifiuti sempre più efficace e incisivo, grazie al lavoro instancabile del nostro ufficio comprensoriale di igiene urbana. Continueremo ad impegnarci per città più pulite, anche con l’aiuto di soluzioni innovative e bandi a ciò dedicati, nell’ottica di preservare di più e meglio il nostro territorio”.