Colle di Tenda: dall'incontro di Limone Piemonte l'impegno dei governi italiano e francese per l'apertura entro il 30 giugno

Si è svolta oggi a Limone Piemonte la riunione della Commissione Intergovernativa Alpi del Sud, un momento di confronto strategico sul futuro dei collegamenti transfrontalieri del Colle di Tenda.

Alla riunione hanno partecipato in collegamento da remoto il ministro dei Trasporti della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Philippe Tabarot, e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, che hanno ribadito la volontà di entrambi i Paesi di garantire la stabilità e l’efficienza dei collegamenti stradali e ferroviari nella zona.

Durante i loro interventi, i rappresentanti istituzionali hanno confermato la necessità di rispettare il cronoprogramma stabilito per la riapertura del tunnel stradale del Colle di Tenda, con l’obiettivo di garantire l’apertura entro il 30 giugno 2025. Un impegno fondamentale per rispondere alle aspettative delle comunità locali e delle attività economiche che gravitano attorno a questa arteria strategica di collegamento tra Italia e Francia.

I ministri hanno sottolineato come sia cruciale il rispetto delle tempistiche per il rilancio del territorio e per assicurare una viabilità adeguata a cittadini, lavoratori e turisti, confermando la determinazione a proseguire con le opere nel rispetto degli impegni presi.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, che ha dichiarato: “Questa notizia è accolta con favore da tutto il Comitato di Monitoraggio, che ha sempre lavorato alacremente per la riapertura del Colle di Tenda e ha vigilato con costanza sull’andamento dei lavori. L’impegno mantenuto dai ministri rappresenta un passo fondamentale per il nostro territorio, che attende con fiducia la riapertura del collegamento. Desidero inoltre ringraziare il ministro Tabarot e il viceministro Rixi, il cui contributo è stato determinante per il raggiungimento di questo importante obiettivo. Un sentito ringraziamento va anche al presidente della Cig italiana e francese e a tutti i componenti delle due delegazioni per l’impegno dimostrato in questi anni, un lavoro prezioso che ha permesso di mantenere alta l’attenzione su questa infrastruttura strategica”.

L’incontro ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella cooperazione tra le autorità italiane e francesi, con l’obiettivo comune di restituire al Colle di Tenda il suo ruolo centrale nella rete infrastrutturale transfrontaliera.