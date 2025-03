Bordighera: iniziativa privata sbarca in commissione per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente

Approvato in Commissione per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente a Bordighera l'accordo integrativo della convenzione urbanistica riferito allo strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata riguardante la zona CIA area 2 – PE 6166.

"E' riferito all'area di fronte al Palazzetto dello sport" - illustra l'architetto Monica Rossi - "Prevede che sia realizzata in tre lotti di attuazione. Tre Suac approvati in passato prevedevano un conguagliamento delle acque piovane e delle acque bianche fino al mare. La complessità dell'articolazione delle tre aree comporta delle problematiche realizzative delle opere. Siccome in una delle convenzioni vi è la possibilità di andare a convogliare le acque bianche nel Borghetto anche i soggetti attuatori di questa zona, che sono solo quattro case, chiedono di inserire nella convenzione questa possibilità come alternativa. La convenzione rimane inalterata sul fatto che edificano tutto. E' stato concesso, finora, solo per limitati soggetti".

"Volevo chiedere se dovevamo individuare delle opere a scomputo alternative?" - chiede il consigliere comunale di maggioranza Mauro Bozzarelli.