Sanremo: al via domani la rassegna 'Frammenti di Cura' al Museo del Fiore di Villa Ormond

Inizia domani al Museo del Fiore di di Villa Ormond a Sanremo la rassegna “Frammenti di Cura”, per interrogarsi sulle nuove recinzioni speculative e relazionali che attraversano la società. Un primo appuntamento dal titolo “L’assalto al territorio e l’impoverimento delle comunità” per approfondire e provare a riconoscere i cambiamenti che interessano il nostro fragile territorio.

Le città nascono da esigenze economiche, sono plasmate dalla propria storia e sono figlie della ricchezza che producono. Hanno mantenuto nel tempo un delicato equilibrio tra le esigenze produttive e quelle abitative, che oggi rischia di essere messo in discussione dalla trasformazione dei propri centri urbani e del territorio anche per fenomeni di omologazione planetarie. La “valorizzazione” di spazi urbani o di terreni, le speculazioni immobiliari, i fenomeni di iperturismo negli eventi, come impattano sulla nostra economia e sulla collettività? La realizzazione di mega impianti eolici a ridosso del paesaggio costiero offrono soluzioni alla conversione energetica o sono nuove forme di speculazioni?

Intanto l’impoverimento delle comunità avanza ed è misurabile anche dall’accessibilità ai servizi essenziali, per il costo dell’acqua o per il diritto alle cure, che vede nell’imperiese la prospettiva di riduzione delle strutture sanitarie. Affronteremo i temi dell’abitare e del territorio con convivialità a partire dalle 15, attraverso un laboratorio per tutte le età e a seguire, dalle 17, ne parleremo con Stefano Risso, membro del Consiglio Nazionale di ATTAC Italia, attivista di molte campagne storiche dei movimenti e che fa parte del gruppo di lavoro internazionale di ATTAC. Promuovono l’iniziativa ATTAC Imperia, Collettivo Ci Siamo! e Riprendiamoci il Comune.