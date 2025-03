Ventimiglia in lutto per la morte di Luciano Codarri, la Caritas Intemelia: "Trarremo insegnamento dal tuo esempio"

Ventimiglia è in lutto per la morte di Luciano Codarri, fondatore della Spes, che avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 4 aprile.

Lascia un vuoto incolmabile sia nel mondo sindacale che sociale del Ponente ligure. Ha, infatti, dedicato la sua vita agli 'ultimi' costruendo con creatività progetti straordinari per le persone fragili e trascinando nei suoi sogni tante persone, donne e uomini. Un impegno costante per il quale ricevette il San Segundin d’Argentu nel 2011. "E' una giornata triste" - dice Christian Papini a nome di tutta la Caritas Intemelia Odv che porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Luciano - "Caro Luciano potremmo d’ora in poi solo ricordarti e trarre insegnamento dal tuo esempio".

"Ci impegneremo nel celebrarti cercando di applicare ciò che ci hai trasmesso" - sottolinea - "Grazie ancora per tutto".