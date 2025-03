Ventimiglia: è morto all'età di 82 anni Luciano Codarri, fondatore della Spes

Avrebbe compiuto 82 anni il 4 di Aprile. Nato a Caronno Pertusella in Lombardia, sacerdote del pontificio istituto per le missioni intensiva Bangladesh. Prete operaio a Monaco, poi dal 1975 è a Ventimiglia dove dirige la camera del lavoro.

Il suo impegno sindacale nella CGIL è caratterizzato da una forte attenzione per gli ultimi: coordinamento immigrati, lotta per i diritti delle persone disabili e per le famiglie più povere. Nel 1996 fonda la Spes e dedica ai diritti dei disabili la sua vita sino agli ultimi anni, quando associa ai progetti di inclusione sociale e lavorativa della Spes un grande impegno per l' infanzia fragile e i paesi martoriati dalle guerre nel Sud del Mondo. Lascia un vuoto incolmabile nel mondo sindacale e sociale del Ponente ligure.

Luciano ha costruito con creatività dei progetti straordinari per le persone fragili. Sino ad oggi ha dedicato la sua vita agli ultimi, ispirando e trascinando nei suoi sogni tante donne e tanti uomini.