Ventimiglia, è morto Luciano Codarri: il ricordo di Gaetano Scullino (Foto)

"Con profondo dolore nel cuore ho appreso della scomparsa di Luciano Codarri, un uomo straordinario con cui ho avuto l’onore di collaborare durante le mie amministrazioni come sindaco di Ventimiglia" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino ricordando il fondatore della Spes.

La scomparsa di Luciano Codarri ha lasciato un vuoto incolmabile sia nel mondo sindacale che sociale del Ponente ligure. "Luciano, fondatore e presidente per 16 anni della Spes di Ventimiglia, ha dedicato la sua vita al servizio delle famiglie con ragazzi portatori di handicap, creando un punto di riferimento insostituibile per la nostra comunità" - sottolinea Scullino - "Durante il mio mandato di consigliere regionale, abbiamo assieme realizzato il complesso 'Dopo di Noi' a Varase, un’iniziativa che offre un futuro più sereno alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Questo progetto, nato dalla nostra collaborazione, rappresenta un pilastro fondamentale nel panorama sociale della nostra città".

"Per l’impegno costante e intelligente a favore delle persone in difficoltà, gli è stato riconosciuto e assegnato il San Segundin d’Argentu durante la mia amministrazione, un riconoscimento che testimonia l’impatto positivo delle sue azioni sulla comunità" - ricorda Scullino - "La dipartita di Luciano lascia un vuoto incolmabile nel tessuto sociale di Ventimiglia. La sua dedizione, il suo spirito altruista e la sua visione continueranno a vivere attraverso l’impegno sociale, soprattutto le opere che ha realizzato. Sono certo che la nuova presidenza e i collaboratori dell’associazione Spes, a cui va la mia amichevole vicinanza, porteranno avanti con determinazione il suo lascito, continuando a promuovere l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità nella nostra comunità. Addio, caro Luciano. La tua memoria sarà per sempre un faro luminoso per tutti noi. Sentite condoglianze ai familiari".