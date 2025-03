Ventimiglia: lunedì 31 marzo l'ultimo saluto a Luciano Codarri. Il cordoglio di Auser e CGIL

Il funerale di Luciano Codarri, scomparso nella serata di ieri, sarà celebrato lunedì 31 marzo alle ore 15 alla chiesa di Sant'Agostino di Ventimiglia. Sarà possibile rendere visita alla salma nella cappella del cimitero di Roverino già a fine mattina.

La scomparsa di Codarri ha scosso molte delle persone e delle associazioni con cui lui ha collaborato nel corso degli anni, a cominciare dalla Auser Spes: "Auser è in lutto. ci ha lasciato Luciano Codarri. Fondatore e per lunghi anni presidente di Auser Spes. Fino all'ultimo vicino ai piu fragili, ispiratore e stimolatore di tanti momenti a sostegno dei diritti sociali e di cittadinanza. Con lui abbiamo trascorso anche ore felici negli incontri di festa in cui si trovavano insieme giovani, persone della Spes e anziani di Auser.Ciao Luciano guarderemo sempre alle tue azioni progettuali, ci saranno di sostegno per non fermarci mai nell'agire affinché arrivino giorni migliori in cui le disuguaglianze tra le persone non esistano più e cessino tutte le guerre".

Anche la Cgil di Imperia ha voluto dedicare un messaggio a Codarri: "Oggi ricordiamo con affetto e gratitudine un uomo che ha dedicato la sua vita ad aiutare i più fragili e vulnerabili. Fin da giovane ha sentito il richiamo della solidarietà, partendo come missionario per l’Africa. Al suo ritorno, ha lavorato come frontaliere a Ventimiglia, per poi entrare nella CGIL, dove nel 1985 è diventato Segretario Generale Provinciale. Alla fine del suo mandato sindacale, ha fondato la SPES di Ventimiglia, un punto di riferimento per chi si trovava in difficoltà. Con instancabile impegno, ha supportato e aiutato centinaia di persone, offrendo speranza e opportunità a chi viveva nell’emarginazione. La sua vita è stata un esempio di dedizione, coraggio e umanità. La sua eredità rimarrà per sempre nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di chi ha beneficiato della sua generosità. Un uomo che ha vissuto per gli altri, senza mai tirarsi indietro, insegnandoci il valore e l'amore per la solidarietà. Tutta la CGIL di Imperia si stringe al dolore della famiglia e dell'intera comunità, ricordando con stima e riconoscenza il suo indimenticabile impegno".