Hackerato il profilo Youtube del nostro giornale: ci scusiamo con i lettori per quanto sta accadendo

Da questo pomeriggio è stato hackerato il profilo Youtube del nostro giornale. Non conosciamo ovviamente chi sia stato e dei fatti abbiamo informato le autorità competenti.

Da oggi pomeriggio sul nostro profilo di Youtube viene trasmessa una diretta in cui vengono pubblicizzati dei servizi di Bitcoin. Ovviamente non siamo noi a promuovere l’iniziativa e ci scusiamo con i nostro lettori per l’accaduto, non dipendente dalla nostra volontà.

Stiamo cercando di ripristinare la situazione e ovviamente le autorità competenti seguiranno l’iter per risalire ai colpevoli.