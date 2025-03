Riva Ligure vuole dire addio ai ritardi nei pagamenti: approvato il piano per anticipare le scadenze

Il Comune di Riva Ligure punta ad accelerare le procedure di liquidazione delle fatture. Con la delibera n. 28 del 25 febbraio 2025, la Giunta ha approvato il “Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento”, un documento previsto dalla normativa per tutti gli enti che, alla fine del 2023, avevano superato i limiti stabiliti in materia di puntualità nei saldi verso fornitori e imprese.

Al 31 dicembre 2023, infatti, Riva Ligure registrava un ritardo medio di 24 giorni nei pagamenti delle fatture commerciali, ben oltre la soglia di 10 giorni fissata dal decreto-legge 19/2024, poi convertito nella legge 56/2024. Ma se i dati del 2023 hanno imposto l’adozione del piano, è anche vero che nel 2024 l’amministrazione ha già mostrato segnali incoraggianti: l’indicatore aggiornato è passato a -7,09 giorni, e il tempo medio ponderato di pagamento rilevato dalla piattaforma del Ministero dell’Economia è addirittura migliorato fino a -18 giorni. In altre parole, le fatture vengono già oggi saldate con anticipo rispetto alla scadenza.

Nonostante i progressi, il Comune è tenuto a dotarsi di un piano ufficiale per rientrare pienamente nei parametri entro il 31 dicembre 2025. Il documento approvato dalla Giunta prevede alcune misure chiave: viene individuato un responsabile per i pagamenti dei debiti commerciali e si sperimenteranno procedure più snelle per le spese, con l’obiettivo di rendere più rapidi i flussi interni e le tempistiche burocratiche. Al tempo stesso, ci sarà una verifica continua dei dati trasmessi alla piattaforma dei crediti commerciali, così da tenere sotto controllo ogni fattura in scadenza, eventuali sospensioni o note di credito. L’amministrazione punta così a consolidare i miglioramenti già ottenuti e a trasformarli in una gestione strutturata, efficiente e trasparente.

Il piano rientra tra gli obiettivi organizzativi dell’ente ed è collegato anche al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). I responsabili dei servizi comunali sono stati formalmente incaricati di attuarlo, e i cittadini potranno consultare il documento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale del Comune.

La delibera è stata approvata in seduta ordinaria dal sindaco Giorgio Giuffra, dal vicesindaco Francesco Benza e dall’assessore Martina Garibaldi, con la verbalizzazione a cura della segretaria comunale Francesca Viglione. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo, segno dell’urgenza di rispettare i termini previsti dalla legge e della volontà politica di continuare a migliorare il rapporto con i fornitori, garantendo pagamenti puntuali e un’amministrazione più efficiente.