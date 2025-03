Sanremo: abbandono di immondizia in via Roccasterone dietro il parco Marsaglia, i residenti chiedono più controlli

Il problema diffuso dell’abbandono dei rifiuti da parte dei soliti ‘incivili’ colpisce diverse zone di Sanremo, soprattutto quelle più nascoste della città.

Questa volta il grido d’allarme ci arriva da una piccola via, residenziale e con appartamenti e ville di lusso a ridosso del parco Marsaglia. Stiamo parlando di via Roccasterone, dove molti decidono di non rispettare la legge e quindi di liberarsi illegalmente dei sacchi dell'immondizia (umido, plastica e indifferenziato).

“Questi irresponsabili atteggiamenti – ci hanno detto alcuni residenti - devono essere stoppati con energia e con ogni mezzo. Mi auguro che Amaie Energia decida di incrementare la sorveglianza in questa zona con telecamere e controlli, in modo da evitare ulteriori atteggiamenti di inciviltà dei soggetti responsabili privi di educazione e senso civico”.