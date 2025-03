Polizia Penitenziaria, premiati gli agenti di Sanremo e Imperia: riconoscimenti per merito e senso del dovere (Foto)

Nell’ambito della cerimonia provinciale per il 208° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, sono stati consegnati importanti riconoscimenti al personale in servizio – e in alcuni casi oggi in quiescenza – presso le case circondariali di Sanremo e Imperia. Le ricompense, conferite dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sono state assegnate per atti di particolare valore, dedizione al dovere e impegno costante all’interno degli istituti.

A premiare gli agenti sono stati il viceprefetto vicario della Provincia di Imperia, Rosa Abussi, il presidente del Tribunale di Imperia, Eduardo Bracco, e il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, nel corso della cerimonia ospitata al Forte Santa Tecla, luogo simbolico della memoria penitenziaria del territorio.

Per quanto riguarda il reparto di Sanremo, tra i premiati ci sono l’allievo vice sovrintendente Ciriaco Pannese, l’assistente capo coordinatore Roberto Puglisi e Vincenzo Carpentieri, oggi in servizio all’UEPE di Imperia, ma in allora operativo nella struttura matuziana. A loro si aggiungono Domenicantonio Barbarino e Francesco Di Vivo, attualmente in servizio nella casa circondariale sanremese.

Dal carcere di Imperia arrivano invece i riconoscimenti al sovrintendente capo Marco Zarro e all’allievo vice ispettore Gaetano Ferrara, entrambi ancora in servizio, oltre che all’assistente capo coordinatore Renato Di Gesù, oggi in quiescenza.

Le onorificenze rappresentano un segnale concreto di apprezzamento istituzionale per un lavoro spesso invisibile, ma fondamentale per il buon funzionamento del sistema penitenziario. Un riconoscimento che va oltre la singola azione, restituendo dignità, orgoglio e motivazione a chi ogni giorno lavora con professionalità, coraggio e silenzioso senso dello Stato.