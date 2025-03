Infortuni nello sport, cause, prevenzione e cure per gli atleti

Lo sport è una disciplina importante e salutare che riesce a regalare benessere sia fisico che mentale. Il tempo utilizzato per fare sport sia a livello amatoriale che a livello professionale è sempre un tempo di valore e ben speso. Capita a volte però che esponendosi ad un’attività sportiva si possa incorrere ad infortuni più o meno gravi e nei casi piu gravi è possibile ricorrere ad iniezioni mediche diluite con acqua battereostatica supervisionate da un medico.

Cause più comuni degli infortuni sportivi

Gli infortuni più comuni si verificano durante gli allenamenti o durante le competizioni sportive in quanto si richiede una maggiore attività e spesso il riscaldamento non è stato svolto in modo adeguato e i muscoli sono più sensibili a strappi e stiramenti

L’uso sbagliato di movimenti o attrezzature, superfici irregolari o scivolose che possono favorire cadute e distorsioni, contatto fisico e traumi diretti come in alcuni sport quali il basket, il calci, arti marziali e altri possono causare fratture e lesioni ai legamenti.

La maggior parte e i più comuni degli infortuni nello sport sono distorsioni e lesioni ai legamenti causate spesso da movimenti bruschi o torsioni anomale ma anche a causati da scontri accidentali, cadute o pratiche sportive scorrette. Altri infortuni riguardano gli strappi muscolari e lacerazioni delle fibre muscolari causate da sforzi eccessivi, altri ancora da spostamento delle articolazioni dalla loro posizione naturale o infiammazioni dei tendini provocate da movimenti ripetitivi o fratture delle ossa.

Come prevenire gli infortuni

Si può cercare di prevenire o ridurre gli infortuni ascoltando il proprio corpo per non rischiare di sovraccaricarlo e facendo esercizi di mobilità articolare prima di ogni sessione sportiva. E’ importante non solo la fase di riscaldamento ma anche quella di defaticamento ed utilizzare sempre i dispositivi di sicurezza, come parastinchi, caschi, cavigliere e bendaggi, farsi seguire da un esperto, per eseguire i giusti esercizi che possono dare una corretta preparazione. Inoltre il recupero e il riposo sono essenziali per evitare un carico eccessivo al corpo e una dieta equilibrata e una buona idratazione possono mantenere i muscoli e le articolazioni in salute.

Cure naturali e mediche per gli infortuni

Nel caso in cui però la prevenzione non sia stata sufficiente ci sono diversi cure tra cui:

Il riposo e ghiaccio per le lesioni lievi come distorsioni e contusioni che aiutano a ridurre il gonfiore e il dolore nelle prime 48 ore.

I programmi di fisioterapia mirata che possono velocizzare il recupero e migliorare la funzionalità dell’area lesionata. Tra queste la terapia manuale e esercizi di rinforzo

Farmaci antinfiammatori e antidolorifici per ridurre il dolore e l’infiammazione che devono essere assunti sotto controllo medico.

Iniezioni di corticosteroidi: In alcuni casi,come detto all’inizio del nostro articolo per ridurre l'infiammazione e il dolore nelle lesioni croniche, possono essere somministrate iniezioni di corticosteroidi. Il loro utilizzo deve essere supervisionato da un medico perché troppe somministrazioni possono indebolire i tessuti.

Acido ialuronico: Utilizzate in particolare per problemi articolari aiutano a migliorare la lubrificazione dell’articolazione e a ridurre il dolore.

Praticare sport è importante sotto vari punti di vista ed è bene ricordare che gli infortuni sono inevitabili, ma con una buona preparazione e delle buone cure è possibile ridurli e recuperare in modo ottimale la forma fisica