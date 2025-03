Sabato al Teatro dell’Opera del Casinò con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo Liszt, Sibelius e una prima assoluta

Un nuovo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, sabato prossimo alle 18 al Teatro dell’Opera del Casinò, per il concerto "Totentanz e melodie scandinave", diretto dal M° Svilen Simeonov. Il programma si aprirà con la prima assoluta “Matrioska” di Simona Iuorio, giovane compositrice under 35 selezionata per il progetto sinfonico contemporaneo “La forza della natura”, omaggio alla storica rassegna dedicata a Libereso Guglielmi, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita.

Il programma proseguirà con un viaggio musicale tra le tinte oscure e virtuosistiche del “Totentanz” (parafrasi del Dies irae S 126 per pianoforte e orchestra) di Franz Liszt, ispirato all’affresco medievale “Il trionfo della Morte”, e il patriottismo travolgente di “Karelia Suite” e “Finlandia” di Jean Sibelius. Quest’ultimo è considerato il capolavoro simbolo dell’identità finlandese: una solenne invocazione di libertà e speranza, il cui celebre tema finale è diventato un inno universale alla forza di un popolo che non si arrende. Solista ospite il grande pianista Marcello Mazzoni, Steinway Artist, concertista di fama internazionale e docente di pianoforte presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza e “A. Peri” di Reggio Emilia.

Parteciperà anche il Coro Filharmonia, diretto dal M° Giulio Magnanini. Il coro, composto da cantori provenienti dalla Provincia di Imperia e dalla Francia, collabora da anni con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo sia per il repertorio classico che pop, come accaduto la scorsa estate nel concerto con Ermal Meta. Per chi desiderasse approfondire il programma, dalle 17:30 sarà possibile partecipare a "Invito all’ascolto", un incontro a cura del professor Antonio Secondo, pensato per offrire al pubblico strumenti per un’esperienza di ascolto più consapevole e completa. I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it, presso la cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio) e alla biglietteria dell’Infopoint (davanti al Cinema Centrale di Sanremo, aperta ogni martedì dalle 10 alle 12:30).

Biglietto unico: 15 euro

Over 65: 10 euro

Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito