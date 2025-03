Sanremo: ultimazione lavori al parcheggio di piazza Eroi, alcune perplessità di un cittadino

Egregio Direttore,



Le scrivo di nuovo dopo averla allertata a suo tempo dell’inattività al costruendo parcheggio di Piazza Eroi per il quale, ovviamente, rinnovo la mia preoccupazione (stamattina addirittura gli operai non sapevano cosa fare perché la parte a valle del cantiere era allagata. Speriamo che a regime le pompe evacuino l’acqua a dovere ed il parcheggio non debba parzialmente chiudere).



Letto l’articolo di stamattina, le scrivo perplesso nel constatare come il problema dei ritardi sembra preoccupare solo perché gli ambulanti non vedono l’ora di occupare nuovamente la piazza. Io sono sgomento. A Sanremo tutto gira intorno ai commercianti e agli ambulanti, categorie, che come ho già avuto occasione di dire, che per la stragrande maggioranza né abitano nella zona di Piazza Eroi né tantomeno risiedono a Sanremo. Sarei più contento se l’Amministrazione si preoccupasse dei timori e delle esigenze di coloro che abitano nei dintorni di Piazza Eroi e che pagano i tributi per abitarci. Ma nessuno ci ha mai convocati.



Per quanto mi riguarda, e questo è pensiero condiviso da alcuni conoscenti, avrei il piacere anche gli ambulanti in Piazza non ci tornino. E questo per i seguenti motivi:

- perché la Piazza deve essere uno spazio usufruibile ai residenti e ai turisti 24/24 7/7 (e a maggior ragione il sabato);

- perché gli ambulanti invadono la piazza (e le vie limitrofe), occupano la strada carrozzabile posteggiando i loro furgoni che causano gravi problemi alla circolazione, ed in generale contribuiscono al degrado dell’arredo urbano;

- perché nonostante i disagi del cantiere, da quando non ci sono più viviamo meglio.



Pertanto, più che interloquire coi commercianti, forse l'Amministrazione dovrebbe chiederci cosa ne pensiamo; e fra le nostre preoccupazioni scoprirebbero (con sorpresa?) che una è proprio che gli ambulanti tornino ad occupare la Piazza.



I miei più cordiali saluti,

Marco".