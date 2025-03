Giornata dell’Acqua, Bergesio (Lega): “Proteggere i ghiacciai, invasi ed interventi su sulla rete di distribuzione, per fronteggiare la crisi idrica”

“La battaglia contro la crisi idrica passa attraverso interventi mirati e mai realizzati: invasi ed efficientamento della rete di distribuzione, due obiettivi su cui il Governo sta lavorando”. Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, oggi nella Giornata mondiale dell’Acqua.

Istituita dall’Onu nel ’92, la ricorrenza ha l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sull’importanza di ridurre lo spreco di acqua e di promuovere comportamenti utili a contrastare il cambiamento climatico. Tema per il 2025 è la conservazione dei ghiacciai.



“L’approvvigionamento di acqua è cruciale per la vita degli esseri viventi, per il benessere, per l’agricoltura, la produzione di energia e l’industria – dice Bergesio -. Ma in questi tempi in cui il mondo si trova a fronteggiare conflitti drammatici, l’acqua è fondamentale anche per la sicurezza. La salvaguardia delle risorse idriche è fondamentale per garantire un uso equilibrato della risorsa”.



Secondo le statistiche comunitarie, il 38% della popolazione europea ha avuto a che fare negli ultimi 5 anni con la scarsità d’acqua. Tra i Paesi più colpiti c’è l’Italia, che alterna casi di inondazione e periodi di siccità: il nostro Paese ha subito 351 eventi di clima estremo nel 2024, con un aumento del 485% rispetto al 2015.



“Oltre a questo, ci troviamo anche con una rete di distribuzione precaria: in Italia il 40% dell’acqua pubblica viene sprecato a causa di acquedotti obsoleti risalenti ad oltre 50 anni fa. Un tema che evidentemente non è stato affrontato dai precedenti Governi con sufficiente attenzione”, dice Bergesio.



“Oggi serve una strategia comune a livello europeo per migliorare la gestione dell’acqua, per promuovere innovazione, nel riciclo e nella desalinizzazione ed efficienza degli impianti, per preservare i ghiacciai – continua il parlamentare -. L’acqua è risorsa strategica per l’economia italiana e il suo impatto supera il 20% del nostro Pil. La filiera dell’acqua in Italia vale oltre 383 miliardi di euro, con imprese nel settore agricolo, manifatturiero ed energetico. Negli ultimi anni gli investimenti da parte dei gestori sono molto aumentati, ed entro il 2029 prevediamo di triplicare il tasso di investimenti in innovazione, rispetto alla media UE”.



Ancora il Senatore della Lega: “Sul tema della siccità, con l'approvazione del decreto Siccità, abbiamo introdotto misure significative per contrastare i cambiamenti climatici al fine di aumentare i volumi idrici invasati, semplificare le procedure per la realizzazione delle infrastrutture, ridurre le dispersioni, riutilizzare le acque reflue depurate per uso irriguo e semplificare le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo ai fini della realizzazione di nuovi bacini idrici. Da questo provvedimento, con il Ministro Matteo Salvini è poi stato realizzato il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico, prima storica pianificazione degli interventi nel nostro paese. Il Piano comprende 418 interventi giudicati positivamente, con un finanziamento del primo stralcio, al 2024, di 900 milioni di euro. La Finanziaria 2025 prevede un'ulteriore assegnazione di 750 milioni di euro nei prossimi anni”.



“I cambiamenti climatici che affliggono questo periodo storico, impatta fortemente in particolare sul settore dell’agricoltura. Gli investimenti previsti dal Piano nazionale consentiranno al nostro settore primario, all’industria e a tutti gli italiani di guardare con maggiore fiducia al futuro, garantendo il rifornimento idrico durante i periodi di siccità che si ripetono con sempre maggiore frequenza, e per regimare l’acqua durante gli eventi alluvionali, anche questi sempre più frequenti e devastanti, in modo da garantire la sicurezza del territorio. Occorre infine proteggere e preservare gli oltre 900 ghiacciai italiani quali fondamentali riserve naturali di acqua dolce con nuove politiche ambientali, educazione, sensibilizzazione, ricerca e monitoraggio.”, conclude il Senatore Bergesio.