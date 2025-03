Sanremo: un altro 'maleducato' in piazza San Bernardo, abbandonata una poltrona, un frigo e uno specchio 'osceno' (Foto)

Come quasi ogni giorno nell’angolo dedicato al conferimento della raccolta del vetro, in piazza San Bernardo a Sanremo, il solito ‘civile cittadino’ ha pensato di abbandonare la sua ‘immondizia’ ben consapevole che nessuno lo prenderà mai in fragranza. Il maleducato ha lasciato, questa volta, una poltrona, un frigo, un forno a microonde e anche uno specchio con tanto di disegno osceno.

“Deve essere anche un ‘artista’ – ci scrive una nostra lettrice - visto il disegno osceno sullo specchio appoggiato alla poltrona. Ricordo che vicino c'è un asilo nido: vero è che i bambini ancora non ‘capiranno’ l'oggetto del disegno, le madri e le nonne purtroppo sì. Cafoni e maleducati ma soprattutto sempre impuniti”.

Il caso conferma come, in alcune zone della città i soliti maleducati approfittano per abbandonare immondizia e rifiuti ingombranti che possono essere smaltiti regolarmente e gratuitamente.