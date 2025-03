Giornata delle Foreste, Coldiretti rilancia: “Piantare 20 milioni di alberi per rigenerare i boschi e creare lavoro”

Piantare 20 milioni di nuovi alberi per rigenerare il patrimonio forestale, contrastare i cambiamenti climatici e creare nuove opportunità di lavoro: è l’obiettivo che Coldiretti rilancia in occasione della Giornata internazionale delle Foreste, sottolineando l’importanza di una gestione attiva del verde per ridurre il rischio incendi, migliorare i servizi ecosistemici e promuovere la filiera foresta-legno.

Con circa l’80% del territorio coperto da boschi, la Liguria è tra le regioni più verdi d’Italia, ma l’abbandono delle foreste e l’aumento degli incendi rappresentano una minaccia crescente. Nel 2022, infatti, sono stati devastati dalle fiamme 1.189 ettari, con 243 incendi registrati, un dato in aumento rispetto ai 711 ettari e 171 roghi del 2021.

Da qui l’importanza di avviare una grande attività di forestazione diffusa sul territorio nazionale, che coinvolga le aziende agricole socie di Coldiretti e rilanci la produzione vivaistica. Il patrimonio boschivo italiano ha raggiunto il valore record di quasi 120mila km², coprendo circa il 40% del Paese. Tra le regioni con la maggiore percentuale di boschi rispetto alla superficie complessiva, la Liguria è in testa con quasi l’80% di territorio forestale, seguita da Trentino-Alto Adige (62%) e Sardegna (56%), che però vanta il territorio boscato più esteso in termini assoluti (1,3 milioni di ettari).

I boschi non sono solo un elemento chiave per la biodiversità e la mitigazione climatica, ma anche una risorsa economica dal grande potenziale. L’Italia importa oltre l’80% del legno necessario, nonostante l’industria nazionale sia leader in Europa. Promuovere una filiera sostenibile significherebbe ridurre la dipendenza dall’estero e contrastare il commercio illegale di legname.

Gianluca Boeri, Presidente Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale, commentano: "La Liguria ha un patrimonio forestale straordinario, ma senza una gestione attiva il rischio di incendi e degrado ambientale aumenta. È fondamentale coinvolgere le imprese agricole e forestali per valorizzare il bosco, trasformandolo in un motore di sviluppo sostenibile per il nostro territorio."

La gestione responsabile delle foreste è una sfida cruciale per il futuro del nostro ambiente e dell’economia locale: investire nel verde significa proteggere il territorio e creare opportunità per le comunità rurali.