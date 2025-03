Under 17, Union Volley Zanotto Marco Imp. Edile Sanremo vince contro il Volley Toirano

Union Volley Zanotto Marco Imp. Edile Sanremo nell'Under 17 vince con un netto 3 set A 0 contro il Volley Toirano 25 A 15 25 A 21 25 A 16.

Con questo risultato i ragazzi di Edil Zanotto rimangono al 4 posto, difficile raggiungere la vetta ma ottimo campionato fino ad ora.

"Stiamo facendo un gran campionato come dimostrano i risultati contro la prima della classe ovvero il Volley Albissola perso, per 3 set a 2 anche essere tra i primi del gruppo ma gli infortuni ci hanno molto penalizzato; abbiamo giocato senza Gazzano Sebastian - Baldi Giorgio molte partite del campionato ( i due giocatori sono stati in selezione ), così si esprime il capitano Mattina Savini.

Dello stesso avviso il coach Alberto Ausenda che sottolinea anche l'inserimento di giovani atleti come Assogna Pietro, classe 2009, fatto già debuttare nell'under 17

Prossima gara il derby contro il Volley Imperia.

L'under 19 Oliflor chiude il campionato al 4 posto. Tutto da giocare fino all'ultima gara la prima div, maschile dove i giochi sono aperti per il primo posto ed Ums zeta soft è seconda a 4 punti di distacco dal volley Finale Ligure.