Sanremo: si rompe il bus nella zona di Bussana e i passeggeri sono costretti a scende in mezzo alla strada

Decine di passeggeri a piedi, questa mattina poco dopo le 8.30 per la rottura di un bus che, partito da Sanremo doveva raggiungere Imperia.

E’ accaduto nella zona di Bussana, dove i passeggeri sono dovuti scendere rimanendo in mezzo alla strada. Chi ha potuto ha chiamato amici e parenti per farsi venire a prendere. Qualcuno, solidale con altri compagni di viaggio, li ha ospitati sulle auto mentre altri sono rimasti sulla strada, aspettando un altro mezzo.

Anche se, ovviamente, i guasti possono sempre accadere, si ripropone il problema dell’obsolescenza dei mezzi Rt, un’azienda che da anni sta lottando per rimanere in piedi. In proposito è intervenuto il ‘Polo Civico’ di Sanremo, che chiede all’Amministrazione comunale di intervenire sulla situazione ed una profonda riflessione sul trasporto pubblico.