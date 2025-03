Ventimiglia: intervento urgente per albero pericolante in corso Toscanini, i ringraziamenti dell’amministrazione (foto)

L’Amministrazione Comunale di Ventimiglia esprime un sentito ringraziamento a tutti gli operatori e a tutti gli uffici che si sono prontamente adoperati per il tempestivo intervento di messa in sicurezza di Corso Toscanini, a causa di un grande albero pericolante.

"Un particolare riconoscimento va ai Vigili del Fuoco, che con grande professionalità hanno gestito l’emergenza e messo in sicurezza la zona, evitando conseguenze più gravi per la cittadinanza, impedendo che i tronchi dell’albero cadessero nei binari della ferrovia. Un ringraziamento va anche all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Igiene i quali, in collaborazione con Teknoservice, hanno provveduto alla pulizia dell’area in tempi rapidissimi, evitando disagi alla cittadinanza, e alla Polizia Locale, che ha svolto un eccellente lavoro di coordinamento e gestione del traffico in emergenza, assicurando che l’intervento si svolgesse senza complicazioni per la viabilità".