In Liguria 12 nuove guide ambientali escursionistiche

Si è concluso il corso Guide Ambientali Escursionistiche con la prova scritta a Sanremo e la prova pratica del corso ai Balzi Rossi. Si sono abilitate, per la Regione Liguria, 12 nuove Guide Ambientali Escursionistiche, altrimenti dette “GAE”. La commissione d’esame ha potuto constatarne la preparazione e la competenza promuovendo tutto il gruppo con ottime valutazioni per tutti e dando dunque loro la possibilità di svolgere questa professione turistica nella nostra Regione.

Lo comunica Studio Aschei, che ha organizzato il corso per diventare Guida Ambientale Escursionistica, avvalendosi della preziosa collaborazione di CNA Imperia, che ha fornito il supporto per lo svolgimento delle attività formative.

L’esame di ieri è arrivato al termine di un percorso formativo intenso e indubbiamente impegnativo, ma che ha dato ai partecipanti quanto di necessario per saper svolgere al meglio questa particolare professione, che indubbiamente richiede competenze e conoscenze a 360° gradi.

Non certo un mestiere qualunque quello della Guida Ambientale Escursionistica, una carriera in cui ci si impegna a promuovere la valorizzazione e la tutela della regione in cui si opera, promuovendo un turismo sostenibile e di qualità.

Dei nuovi allievi abilitati si sono potute riscontrare non solo la preparazione, ma anche la dedizione e la passione per la natura, l’ambiente e la loro tutela, e specialmente per il territorio ligure. L’esperto di settore incaricato da Alfa Liguria ha avuto modo di verificare queste qualità sia nella prova scritta sia durante la prova pratica in escursione, dove ha interrogati i candidati relativamente ad attrezzature, sicurezza, geologia, botanica, primo soccorso, storia del luogo e quanto altro rientri tra le materie che una GAE deve saper padroneggiare. Con i complimenti della commissione si sono abilitati:

Acasto Fabrizio

Amoroso Fabio

Borfiga Giacomo

Favaron Paola

Ferrando Marco

Pavese Chiara

Pegolotti Micaela

Portero Nahuel

Ricci Alessandra

Sambito Simona

Sterpin Stefano

Tagliaferri Elisabetta

L’impegno di Studio Aschei per i professionisti del turismo non si ferma qui, è infatti sono sempre attivi i corsi di:

Tutto sempre in collaborazione con Cna.