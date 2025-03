Sanremo: l'associazione 'Anima' ha formato una serie di squadre di lavoro a supporto dell'Amministrazione

L'Ingegner Stefano Puppo, che da alcuni mesi guida l’associazione Anima, ha formato delle squadre di lavoro divise per aree tematiche che sono in costante contatto con i consiglieri di riferimento.

Dal turismo, all'ambiente, al lavoro, all'edilizia scolastica, ai giovani, sono diverse le aree oggetto di discussione durante gli incontri che sono sempre più partecipati. Tutto questo si traduce nel voler stare vicino alle persone, essere presenti e mettere tutto l' impegno per far sì che la nostra città possa migliorarsi. Il rapporto sinergico con i consiglieri e gli assessori favorisce un contatto diretto con l'amministrazione per concretizzare le istanze proposte dagli associati.

“Spesso si dice che la politica – sottolinea Stefano Puppo - si relazioni con i cittadini solo quando ha bisogno dei voti ma, per noi di Anima non è così ed è per questo che abbiamo strutturato sette nuovi gruppi di lavoro per essere a disposizione, per raccogliere le idee o le rimostranze, perché il contributo di tutti è fondamentale".

I sette gruppi tematici sono i seguenti: sociale e scuole, urbanistica (lavori pubblici e arredo urbano), viabilità, ambiente e territorio, turismo manifestazioni e cultura, sport benessere tempo libero e giovani, lavoro economia salute e sicurezza, waterfront mare spiagge e pista ciclabile.

Per mettersi in contatto con i gruppi di lavoro si può scrivere lasciando nome, cognome e numero di telefono a: info@animasanremo.it. Anima è espressione del Sindaco Mager, oltre a tre Assessori e sette consiglieri al suo attivo in Comune.