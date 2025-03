Santo Stefano al Mare: barca a vela in difficoltà per vento e mare grosso, equipaggio salvato dalla Guardia Costiera

La Guardia Costiera di Imperia ha soccorso una imbarcazione a vela di 11 metri in difficoltà, nelle acque antistanti Santo Stefano al Mare, a poche miglia dalla costa.

L’allarme è scattato poco prima delle 14, da una persona che dalla costa ha avvistato l'imbarcazione a vela, in presunta difficoltà ed in balia delle onde. E’ stata fatta uscire la motovedetta cp 882, appositamente progettata per operare in sicurezza anche in condizioni meteo-marine avverse come quelle di oggi con forte vento e mare molto mosso.

L’equipaggio è riuscito a raggiungere rapidamente l’imbarcazione in difficoltà a prestare immediata assistenza, portando in salvo tutti gli occupanti. Questi hanno raggiunto in sicurezza il porto di Sanremo dove ad attenderli c’era una autoambulanza del servizio sanitario 118.