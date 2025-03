Sanremo: pista ciclabile, interventi ed ispezione dell'Assessore Moscato con la responsabile del parco costiero per Amaie Energia

L'Assessore Ester Moscato, accompagnata dal responsabile del parco costiero per Amaie Energia e Servizi Cinzia Malacrida, ha presenziato oggi all'avvio dei lavori per la sostituzione dei cassonetti, rastrelliere bici e sistemazione panchine. Si tratta di 9 rastrelliere, 22 cassonetti di raccolta differenziata, 24 panchine con e senza schienale sul territorio comunale di Sanremo. Gli interventi proseguiranno da Sanremo fino a San Lorenzo al Mare, ovvero le aree di competenza di Amaie Energia.

"La pista ciclabile di Sanremo - evidenzia l'Assessore Moscato - è un percorso apprezzato dai cittadini e dai turisti. Un fil-rouge che collega il mare, la città e la montagna. un Asset importante sotto il profilo del mio assessorato - il verde - ma anche per quello turistico e culturale. Ringrazio Amaie Energia che cura il parco costiero in modo puntuale collaborando con le amministrazioni. Mi ha fatto piacere constatare che le fontanelle sul tratto sanremese sono in funzione correttamente".

"Dobbiamo garantire la regia degli interventi, pubblici e privati - osserva Amaie Energia - volti alla valorizzazione e gestione dei sedimi e degli immobili dell’ex ferrovia che attraversava i Comuni di San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Arma Taggia, Sanremo e Ospedaletti. Il parco costiero è un valore inestimabile che richiede attenzione e grande cura da parte di tutti".