Sanremo: all’Istituto Cristoforo Colombo il progetto Sicurezza in moto 'Guido bene, guido sicuro!'

Lunedì 17 marzo all’Istituto di Istruzione superiore Cristoforo Colombo si è svolta la giornata conclusiva, per questo anno scolastico, del progetto di sicurezza stradale ‘Guido bene, guido sicuro!’ che il Comune di Sanremo organizza per tutte le scuole superiori della Città da tre anni.

"Gli studenti nei mesi precedenti - si spiega nel comunicato - hanno seguito lezioni sul codice della strada, con particolare attenzione agli incidenti stradali, su abbigliamento specifico, tecnica di guida dei veicoli a due ruote e basi del primo soccorso. L’incontro finale si è svolto nel piazzale esterno della scuola, trasformato per l’occasione in un circuito dove, con moto elettriche, giubbotti con protezioni, guanti e caschi, i ragazzi hanno imparato le corrette modalità di guida attraverso slalom tra birilli e percorsi guidati. Come evidenziato dalla Dirigente Prof.ssa Lucia Jacona, insieme al Vice Preside Prof. Barletta e alla Prof.ssa Mandarano, uno dei vari indirizzi del Colombo è ‘Sistema Moda’, che offre un percorso formativo molteplice tra cui spiccano disegno, progettazione digitale e realizzazione dei capi di abbigliamento.

Ai partner consueti del progetto, Polizia Locale, tecnici della Federazione Motociclistica Italiana e Croce Bianca di Imperia, si è affiancato l’Istituto Colombo con un’iniziativa che ha unito arte e sicurezza stradale. Grazie alla creatività di una studentessa è nata l’idea di realizzare una maglietta dal design stilizzato, raffigurante una moto che sfreccia verso un traguardo a scacchi, circondata dalla frase ‘Guido bene, guido sicuro’: un traguardo da tagliare, ma non a tutta velocità! un percorso da concludere, ma senza fretta! Chiunque guardi questa maglietta coglie immediatamente il messaggio: guidare bene significa guidare in modo sicuro, con responsabilità e razionalità. Il traguardo raffigurato non è quello di una corsa competitiva, ma quello di un percorso di crescita e consapevolezza, perché la vera vittoria non è arrivare per primi, ma arrivare sani e salvi. Il disegno ha tradotto in immagini un concetto fondamentale per ogni motociclista: la guida non è solo velocità ed emozione, ma anche rispetto per sé stessi e per gli altri. La sua creazione ha conquistato l’attenzione di compagni e insegnanti, rappresentando un messaggio che vale per tutti, dai giovani neopatentati ai motociclisti più esperti.

L’iniziativa dell’Istituto Colombo di Sanremo non si limita a un semplice disegno su stoffa: questa maglietta diventa un mezzo di comunicazione itinerante, un manifesto per la sicurezza stradale che chiunque può indossare e diffondere. Perché guidare non significa solo spostarsi da un punto all’altro, ma farlo nel modo giusto, e questa maglietta lo ricorda con forza, stile ed entusiasmo. Perché la sicurezza non è un optional: è il più grande traguardo che possiamo raggiungere".