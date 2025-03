Sanremo: oltre 130 kg di pasta fresca proveniente dal Piemonte donate dal Lions Club Host (Foto)

Nei giorni scorsi, grazie alla generosità di un benefattore e imprenditore di Santa Stefano Belbo, il socio Lions Giovanni Sandri, titolare del pastificio Valle Bello di Cuneo, in collaborazione con il Lions Club Sanremo Host, sono state donate numerose confezioni di pasta fresca, i noti “Ravioli al PLIN” di Valle Belbo, a diverse realtà caritative della città di Sanremo.

In particolare, sono state consegnate:

• 190 confezioni da mezzo chilo ai Frati Cappuccini di Sanremo;

• 72 confezioni alla Parrocchia dell’Annunciazione di Borgo Tinasso, guidata da Don Floribert;

• 72 confezioni all’Emporio Solidale guidata dal direttore Luca Bordonaro

Un totale di oltre 130 kg di pasta, che permetteranno di sostenere circa 1.000 persone in un momento particolarmente difficile, dove anche un gesto semplice come donare cibo può fare la differenza. Per l’Emporio Solidale, questa donazione rappresenta anche un primo frutto concreto del protocollo d’intesa siglato lo scorso 25 febbraio tra il Comune di Sanremo, l’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo – Emporio Solidale e le associazioni di volontariato locali.

A questo proposito, il direttore dell'Emporio, Luca Bordonaro ringrazia la delegazione del Lions Club Sanremo Host, guidata dalla presidente Loredana Maletta insieme ai soci Guido De Angeli, Domenico Frattarola e Roberto Pecchinino, che hanno consegnato personalmente 72 confezioni di pasta fresca donate dal socio Lions Giovanni Sandri del Pastificio Vallebelbo di Cuneo. Un segno concreto che la solidarietà e la lotta allo spreco alimentare non conoscono confini territoriali, ma trovano radici profonde nella nostra comunità, così come in molte altre.

Grande la soddisfazione della Presidente del Lions Club Sanremo Host, Loredana Maletta e dei soci intervenuti, che hanno ribadito con forza lo spirito che anima l’associazione: “Dove c’è un bisogno, lì trovi sempre un Lions – We Serve”.