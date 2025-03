Vallecrosia, il consiglio comunale onora la Giornata dell’Unità nazionale (Foto e video)

Tutti in piedi, alla conclusione del consiglio comunale di Vallecrosia, per onorare il 17 marzo. Lo ha richiesto il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri in occasione della “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” che si celebra proprio oggi.

"Oggi è il 17 marzo e si celebra la 'Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera'” - fa sapere il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "Visto che siamo capitati in questa giornata in una sede istituzionale ci tengo in modo particolare che per onorare questa giornata ci si alzasse tutti in piedi e si onorasse questa ricorrenza con un momento di silenzio".

La “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” è una ricorrenza che ricorda la nascita dello Stato italiano, avvenuta in seguito alla proclamazione del Regno d'Italia il 17 marzo 1861 a Torino.