Sanremo, per la prima volta ai Martedì Letterari Eshkol Nevo

“La simmetria dei desideri di Eshkol Nevo" è uno dei libri più belli che mi siano capitati tra le mani negli ultimi tempi. Era dalle Avventure della ragazza cattiva di Vergas Llosa che non mi divertivo tanto, e che non m’intenerivo così a causa di un personaggio.” (Alessandro Piperno Corriere della Sera)

A quindici anni di distanza dalla prima pubblicazione italiana, ritorna l’opera che ha consacrato il talento di Eshkol Nevo:” La simmetria dei desideri” (Feltrinelli). in una nuova edizione con una postfazione dell’autore. Verrà presentata per la prima volta a Sanremo domani martedì 18 marzo ore 16.30 nel teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Lo scrittore israeliano più noto sulla scena letteraria internazionale Eshkol Nevo incontra il pubblico dei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi. Collabora la prof.ssa Francesca Rotta Gentile. Partecipa il prof. Walter Scavello. Traduzione a cura di Sarah Cuminetti. Ingresso libero sino all’esaurimento dei posti disponibili.

La simmetria dei desideri.

Quattro amici guardano in televisione la finale dei Mondiali di calcio del 1998. Non hanno ancora trent’anni e hanno condiviso gli studi e l’esercito, le speranze e le disillusioni, gli amori e le avventure della giovinezza. Amichai vende polizze mediche ai malati di cuore, è sposato con Ilana la piagnona, ha due gemelli e riversa tutta la sua vitalità sugli amici. Ofir invece spreca talmente la sua inventiva per le agenzie pubblicitarie con cui lavora che, quando la compagnia si riunisce, tace e parla poco. Churchill è un avvocato brillante e di successo, capace di sedurre chiunque gli capiti a tiro. Yuval, il narratore, ha un’educazione umanistica ed è affascinato dalle parole. Durante la partita Amichai ha un’idea: perché non scrivere i propri desideri, i propri sogni per il futuro su dei foglietti e poi nasconderli aspettando la prossima finale dei Mondiali per vedere se si sono realizzati? Yuval ha da poco incontrato Yaara. L’ha vista alla mensa dell’università. Leggeva un libro e ogni volta che voltava pagina si toccava leggermente la lingua con un dito. Un gesto da bibliotecaria, ma irresistibilmente sexy. E poi uno scambio di chiacchiere, di numeri di telefono, una chiamata notturna e un bacio. Nel bigliettino Yuval scrive: “Ai prossimi Mondiali voglio stare ancora con Yaara. Ai prossimi Mondiali voglio essere sposato con Yaara. Ai prossimi Mondiali voglio avere un figlio con Yaara, magari una femmina”. Qualche settimana dopo Yaara lo lascia, lo tradisce con Churchill, l’amico carismatico e… fedele. Ma la compagnia non si scioglierà, l’amicizia di Amichai, Ofir, Churchill e Yuval non finirà. Sullo sfondo, Israele è alle prese con la seconda intifada dopo aver rimosso la prima e aver fatto della repressione una norma. I quattro protagonisti non possono fare a meno di interrogarsi sul proprio futuro. In una società così tesa ed esausta, in una realtà simile, è davvero possibile realizzare i propri desideri?

Eshkol Nevo è nato a Gerusalemme nel 1971. Tra gli scrittori israeliani più noti sulla scena letteraria internazionale, insegna scrittura creativa in diverse istituzioni. I suoi libri, vincitori di numerosi premi letterari, sono stati tradotti in 14 lingue. Tra le sue opere pubblicate in Italia si segnalano La simmetria dei desideri (2010), Neuland (2012), Nostalgia (2014), Soli e perduti (2015), Tre piani (2017), L’ultima intervista (2020), Le vie dell’Eden (2022).

Per Feltrinelli Gramma escono Legami (2024), La simmetria dei desideri (2025) in una nuova edizione.

Giovedì 20 marzo ore 16.30 nel teatro dell’Opera in collaborazione con Unesco Sanremo il regista e scrittore Piero Farina presenta in anteprima nazionale il suo libro:” Comprendere l’impossibile Il mio viaggio ad Auschwitz con Piero Terracina. (Antea) Reading dell’autore, con Franco La Sacra e Loredana De Flaviis, rispettivamente direttore artistico e attrice della Compagnia Teatrale “Il Teatro dell’Albero”. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.