Sanremo: sabato prossimo la Milano-Sanremo, al via gli asfalti tra corso Mazzini e corso Cavallotti (Foto)

Scattano a breve gli interventi per due milioni di euro per gli asfalti di Sanremo e, intanto, vista l’imminenza della gara, sono partiti quelli classici tra corso Mazzini, corso Cavallotti e il centro, per garantire la qualità del selciato ai corridori della Milano-Sanremo di sabato prossimo.

Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, l’Amministrazione ha approvato un nuovo stanziamento, pari a 2 milioni di euro, per una serie di interventi che riguarderanno varie zone della città. Gli asfalti saranno effettuati nelle strade che, secondo un attento monitoraggio effettuato in tutta l’area urbana, presentano maggiori priorità. Tra le strade interessate ci saranno anche via Padre Semeria, corso Marconi, via Martiri della Libertà, corso Cavallotti, via Duca degli Abruzzi, corso Mazzini e diverse altre.

Con i ribassi in fase di gara, i fondi previsti potranno servire per un ulteriore allargamento dei tratti oggetto di intervento, così da ottenere una copertura sempre maggiore della rete cittadina. I lavori si aggiungono a quelli recentemente messi in atto, per altri 400 mila euro, che hanno interessato corso Inglesi, zona Solaro, il sottopasso del porto e via Senatore Ernesto Marsaglia verso San Romolo.