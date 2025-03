Camporosso, incidente sull'Aurelia: traffico in tilt

Mobilitazione di soccorsi in mattinata a Camporosso Mare per un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e un'ambulanza.

Non si conosce ancora la dinamica del sinistro ma un ferito, sembrerebbe un ragazzo caduto a terra da una moto, è stato trasportato al pronto soccorso. A causa dell'incidente si sono create code e rallentamenti sull'Aurelia che hanno mandato, di conseguenza, in tilt il traffico in entrambe le direzioni di marcia.