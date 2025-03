Sanremoinfiore 2025, premiate le vetrine più belle: trionfa SPK Donna, a Emporio Apricot il premio Flornews (Foto)

Sanremo ha vissuto oggi un altro momento di grande bellezza e tradizione con la premiazione ufficiale del concorso "Vetrine in Fiore", evento che ha visto le attività commerciali del centro sfidarsi nella creazione degli allestimenti floreali più suggestivi e originali.

Il primo premio è andato a SPK Donna, negozio di via Cavour, mentre il secondo a La Casa dei Pelosi (via De Benedetti) e il terzo a Graziella Boutique (via Matteotti). Il premio Flornews è stato invece vinto dall'Emporio Apricot di via De Benedetti.

L’iniziativa, organizzata da Federfiori Imperia e Flornews Liguria, ha trasformato via Matteotti in un vero e proprio percorso floreale a cielo aperto, esaltando ancora una volta il legame indissolubile tra Sanremo e il mondo dei fiori. Le composizioni floreali hanno impreziosito le vetrine della via dello shopping, aggiungendo un tocco di magia e armonia in vista dell’attesissima sfilata dei carri fioriti, evento clou di Sanremoinfiore 2025.

Ogni vetrina ha raccontato una storia diversa, interpretando il tema floreale con creatività e sensibilità artistica. Dai colori vivaci delle gerbere e delle margherite, ai toni più delicati delle rose e dei gigli, ogni allestimento ha rappresentato un piccolo capolavoro naturale, rendendo ancora più suggestiva l’atmosfera cittadina.

La premiazione di oggi ha rappresentato il culmine di una competizione che ha coinvolto non solo i commercianti, ma anche i cittadini e i turisti, chiamati a scegliere la loro vetrina preferita attraverso la votazione online. Un momento di condivisione e partecipazione che ha reso Sanremo ancora più viva e accogliente, nel pieno rispetto della sua tradizione di capitale della floricoltura italiana.

Con il concorso Vetrine in Fiore, il Festival della Canzone Italiana e la Sfilata dei Carri Fioriti, Sanremo continua a confermarsi un luogo in cui musica, arte e natura si intrecciano, regalando spettacoli unici e indimenticabili.