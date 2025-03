Ventimiglia, raccolta differenziata per i commercianti del centro. È ufficiale: da martedì 18 marzo si cambia

Partirà martedì 18 marzo il nuovo servizio di raccolta differenziata, in via sperimentale, dedicato agli esercizi commerciali del centro cittadino, in particolare bar, ristoranti e negozi di generi alimentari.

Il servizio prevede l’eliminazione della raccolta porta a porta e il conferimento presso tre nuove batterie di cassonetti di prossimità appositamente costituite e dedicate esclusivamente agli esercenti, posizionate in Piazza Cesare Battisti, Piazza XX Settembre e all’interno della “vasca” tra il Mercato coperto e il teatro comunale. Tutti i cassonetti delle attività verranno quindi ritirati, evitando l’esposizione sulla pubblica via, mentre i nuovi cassonetti saranno dotati di serrature ad hoc.

“Si tratta di un’iniziativa da noi fortemente voluta – dichiarano il Sindaco Flavio Di Muro e l’Assessore all’Ambiente Domenico Calimera – in particolar modo per venire incontro alle numerosissime richieste degli esercizi commerciali costretti a tenere all’interno delle proprie attività ben cinque cassonetti diversi, con tutte le difficoltà del caso legate all’ampiezza degli spazi interni ed esterni. Si tratta di una misura sperimentale che, se funzionerà, come crediamo avverrà, estenderemo al resto della città, in particolar modo agli esercizi del lungomare. In questa prima fase i controlli saranno serrati, anche e soprattutto su richiesta degli esercenti stessi, mediante l’ausilio di telecamere e dei Vigilanti Ambientali Intemeli. Tale rimodulazione consentirà di risparmiare somme che saranno reinvestite in servizi e forniture, prime fra tutte recinzioni atte a nascondere i nuovi bidoni e a ridurne l’impatto, oltre a contribuire all’arredo urbano”.

Grande soddisfazione per la rimodulazione in atto è stata espressa dai rappresentanti delle associazioni di categoria, intervenuti a margine della riunione convocata dal Sindaco con tutti gli operatori interessati, al fine di spiegare le nuove modalità di raccolta e consegnare il materiale.

“Sono estremamente soddisfatto, da operatore prima ancora che da Presidente di Confcommercio, poiché si tratta di una iniziativa che ho richiesto personalmente al Sindaco e, prima ancora, ai tempi del Commissario straordinario. Si trattava di una problematica che ho toccato con mano, essendo ristoratore ed avendo un’attività commerciale – dichiara il Presidente di Confcommercio, Dario Trucchi.

Il porta a porta risultava ingestibile soprattutto nei momenti in cui ospitavamo eventi o comunque grandi afflussi di clienti: ciò comportava l’obbligo per gli operatori di doversi tenere la spazzatura all’interno del locale, avendo problemi da gestire a livello igienico – sanitario. Altro aspetto fondamentale è che finalmente non saremo più costretti a tenere i bidoni al di fuori dei nostri locali, spesso utilizzati impropriamente anche da parte di altri soggetti. Mi complimento quindi per questa rimodulazione e sono fiducioso che funzionerà al meglio, anche grazie alla collaborazione di tutti i colleghi”.

“Ringrazio l’Amministrazione e sono estremamente soddisfatto di questa iniziativa: il Comune, e in particolare l’Assessore Calimera, ha dimostrato grande ascolto e la risoluzione della problematica è stata tempestiva – dichiara Federico Mulas, membro del direttivo cittadino di Confesercenti. Si tratta di un grande aiuto per tutta la nostra categoria e mi auguro che l’iniziativa venga presto estesa agli esercizi del lungomare che creano una grande quantità di rifiuti, ma abbiamo già avuto ampie rassicurazioni che questo avverrà entro l’estate. Siamo pronti a sostenere l’Amministrazione in questa rimodulazione, convinti che sarà un successo. L’impegno è stato massimo, soprattutto per quanto riguarda le recinzioni che, nel nascondere i cassonetti, renderanno le nostre vie molto più accoglienti”.