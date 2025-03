Parking di piazza Eroi Sanremesi: stamattina vertice in Comune "Incontro proficuo per dare nuovo impulso ai lavori"

Vertice, questa mattina in Comune a Sanremo, per esaminare lo stato di avanzamento dei lavori del cantiere del parking interrato di piazza Eroi Sanremesi. All'incontro erano presenti: il Sindaco Alessandro Mager, gli assessori ai Lavori Pubblici e alle Attività Produttive Massimo Donzella e Lucia Artusi, del Rup Danilo Burastero e della direzione lavori e dell’impresa. Attualmente le lavorazioni stanno proseguendo sui muri perimetrali all’altezza del piano -3, in attesa dell’arrivo dei solai prefabbricati previsto per fine aprile, che apriranno ad una nuova fase di avanzamento lavori. All’esito della riunione è stato aggiornato il cronoprogramma, con la fine delle lavorazioni prevista per dicembre 2025.

“L’area è strategica per le attività commerciali limitrofe e per tutta la città. Stiamo quindi monitorando con grande attenzione il cantiere affinché l’opera possa concludersi senza ulteriori rallentamenti, restituendo ai sanremesi uno spazio nuovo e funzionale”, dichiara il sindaco Alessandro Mager.

“Un incontro proficuo per dare nuovo impulso ai lavori e terminare quest’opera strategica prima possibile – dichiarano gli assessori Donzella e Artusi – a beneficio dei sanremesi e di tutte le attività commerciali che gravitano nella zona”.

Ad oggi, dai giorni antecedenti la settimana festivaliera i lavori sono di fatto fermi come si può vedere dalle foto scattate nel primo pomeriggio. Ci si augura che, come evidenziato dall'Amministrazione comunale, le richieste di palazzo Bellevue vengano accontentate e che, già dalla prossima settimana, il cantiere possa riaprire a pieno regime.