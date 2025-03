Sanremoinfiore 2025: grande successo per l’inaugurazione del percorso "I fiori delle Regine" al Forte di Santa Tecla (Foto e video)

Sanremo continua a celebrare la sua tradizione floreale con Sanremoinfiore 2025, e l’inaugurazione del percorso "I fiori delle Regine" al Forte di Santa Tecla ha confermato il grande interesse per gli eventi legati al mondo dei fiori e della botanica. L’appuntamento ha attirato numerosi visitatori, offrendo un’esperienza suggestiva tra storia, arte e natura.

Il percorso floreale "I fiori delle Regine", organizzato da Sanremo On, ha incantato il pubblico con un viaggio attraverso le figure femminili più iconiche della storia, raccontate attraverso i fiori a loro legati. Installazioni curate nei minimi dettagli hanno permesso di immergersi in un racconto che ha intrecciato bellezza, botanica e tradizione, confermando ancora una volta il profondo legame tra Sanremo e il mondo floreale.

Oltre al percorso floreale, i visitatori hanno potuto ammirare due esposizioni di grande rilievo: "Il presepe dei fiori di Ermanno ed Ester Moro" e "Arte in Fiore".

Il Presepe dei Fiori, con le sue delicate composizioni floreali, ha raccontato la magia del Natale in un’inedita fusione tra arte presepiale e decorazione vegetale. Un’opera affascinante, che ha colpito per l’attenzione ai dettagli e la sua capacità di unire spiritualità e natura. La mostra "Arte in Fiore", invece, ha permesso ai visitatori di ammirare splendidi acquerelli botanici, capaci di coniugare la precisione scientifica dell’illustrazione con la sensibilità artistica. Un’esposizione che ha valorizzato la bellezza e la complessità del mondo floreale, attraverso opere raffinate e ricche di suggestione.

Il grande afflusso di visitatori al Forte di Santa Tecla ha dimostrato ancora una volta quanto Sanremo sia profondamente legata alla sua tradizione floreale. Sanremoinfiore 2025 prosegue con una serie di eventi che coinvolgeranno la città nei prossimi giorni, regalando ai cittadini e ai turisti un’esperienza unica tra colori, profumi e creatività botanica.