Incidente stradale a Bordighera, tamponamento a catena in centro (Foto)

Tamponamento a catena in centro a Bordighera. Si è verificato nel pomeriggio odierno in via Vittorio Emanuele II nei pressi dell'incrocio semaforico con corso Italia e via Roma.

Diverse le auto coinvolte nell'incidente stradale al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, un'automedica Alfa 3, la Croce Rossa Bordighera e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per soccorrere sembrerebbe sei feriti.

A causa del tamponamento si sono creati momentaneamente rallentamenti e code.