Raccolta differenziata e arredo urbano, a Vallecrosia spuntano nuovi cestini (Foto e video)

A Vallecrosia spuntano nuovi cestini di arredo urbano per la raccolta differenziata. E' iniziato ieri il posizionamento dei 'bidoncini' di tipo trittico per la carta, la plastica e l'indifferenziata.

Verranno distribuiti sull’intero territorio comunale di Vallecrosia. "Abbiamo iniziato ieri a posizionare lungo le vie della città i nuovi cestini per la raccolta differenziata che sostituiranno tutti quelli vecchi. Sono dotati anche di posacenere in cui poter lasciare i mozziconi di sigarette" - fa sapere l'assessore Denis Perrone - "I nuovi centodieci cestini sono stati acquistati grazie a un bando Pnrr di circa 67mila euro, ottenuto grazie all'impegno e al lavoro dell'ex assessore Fazzari".

"Al momento li abbiamo già posizionati sull'Aurelia, in via San Giovanni XXIII e in via San Rocco" - dice Perrone - "L'intervento, appena iniziato, proseguirà prima nel centro storico e poi nelle rimanenti vie della città".