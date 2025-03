Pompeiana, accordo con il Tribunale di Imperia per lavori di pubblica utilità e messa alla prova

Il Comune di Pompeiana ha approvato due convenzioni con il Tribunale di Imperia per lo svolgimento dei lavori di messa alla prova e di pubblica utilità, come previsto dalla normativa vigente. L’accordo, della durata di cinque anni, è stato deliberato nella seduta di Giunta e consentirà lo svolgimento di prestazioni lavorative nell’ambito del settore tecnico e manutentivo del patrimonio comunale.

L’iniziativa nasce in attuazione di quanto previsto dal Codice di Procedura Penale e da specifici decreti ministeriali, che consentono agli imputati di determinati reati di beneficiare della messa alla prova attraverso attività non retribuite in favore della collettività. Il Comune di Pompeiana si è dunque reso disponibile a ospitare persone soggette a queste misure alternative, permettendo loro di svolgere lavori utili per il territorio.

L’accordo riguarda due specifiche tipologie di interventi: lavori di messa alla prova, disciplinati dall’articolo 168 bis del Codice Penale, che consentono la sospensione del procedimento penale subordinata allo svolgimento di attività utili alla comunità. Lavori di pubblica utilità, regolati dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, che permettono ai soggetti condannati per reati di lieve entità di scontare la pena attraverso impieghi socialmente utili.

Le convenzioni approvate prevedono che il Sindaco sia delegato a sottoscrivere gli accordi e a determinare, nel corso del quinquennio, i posti e le disponibilità operative necessarie, in base alle esigenze del Comune. La Giunta Comunale, composta dal Sindaco Vincenzo Lanteri, dal Vice Sindaco Fabrizio Bucci e dall’Assessore Ornella Ginatta, ha espresso unanime approvazione per il provvedimento, riconoscendone l’importanza sia per la riabilitazione sociale dei soggetti coinvolti, sia per la possibilità di impiegare queste risorse in attività utili per il Comune.

L’accordo rientra in un quadro normativo più ampio che promuove forme di giustizia riparativa e alternative alla detenzione per specifiche categorie di reati, offrendo ai Comuni un supporto per la manutenzione del territorio e la realizzazione di servizi a favore della collettività.

Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole del Segretario Comunale Achille Maccapani e del Responsabile del Servizio Contabile Fulvio Arnaldi, ed è stato dichiarato immediatamente eseguibile, garantendo così la rapida attuazione delle misure previste.