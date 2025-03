Imperia: ‘Terza età e uso consapevole delle tecnologie digitali’, i risultati del convegno promosso da CoReCom, Comune e Anci

Si è svolto questa mattina nella Sala conferenze della Biblioteca civica Leonardo Lagorio, in piazza De Amicis 7 a Imperia il seminario promosso dal CoReCom, Comune di Imperia, Anci con il patrocinio dell'Agcom, dal titolo "Terza età: uso consapevole delle tecnologie digitali e dei mezzi di comunicazione".

Al convegno, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Imperia Claudio Scajola, del presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, del presidente del CoReCom Liguria, Manfredi Maglio e del presidente Commissione Welfare d Anci Liguria Luca Volpe, hanno portato il proprio contributo esperti del settore.

Il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari sottolinea: «Il numero di utenti digitali è in crescita e le persone della terza età non sono più escluse da questa tendenza, ma il “divario digitale” persiste tra anziani e persone con un basso livello di istruzione. Con la digitalizzazione dei servizi - ha aggiunto -sarà sempre più importante fornire strumenti affinché nessuno resti indietro. Il PNRR prevede ingenti investimenti in infrastrutture digitali e la Liguria è Regione virtuosa nell'attuare i programmi nazionali di alfabetizzazione digitale diffusa. Con una società che entro il 2050 raddoppierà il numero di over65, sarà sempre più importante incrementare il numero di utenti che sappiano utilizzare consapevolmente i mezzi di comunicazione e i servizi offerti dal web».

«Le persone in possesso di una alfabetizzazione mediatica - spiega il presidente di CoReCom Liguria Manfredi Maglio - sono in grado di operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti e dei servizi e avvalersi dell'intera gamma di possibilità offerte dalle nuove tecnologie delle comunicazioni e sono maggiormente in grado di proteggere se stessi e le loro famiglie contro i contenuti nocivi o offensivi. Questa consapevolezza – aggiunge - è ancora più richiesta nella fascia di età degli over 65, che non essendo nativi digitali rischiano di essere maggiormente esposti ai pericoli insiti nella Rete».

Partendo dalla Direttiva UE del 2010 e dai successi input normativi, CoReCom Liguria ha deciso, d'intesa con Agcom, di sviluppare un progetto dedicato specificatamente alla Terza Età sul tema della “Media Education” rivolto a quell'ambito delle scienze dell'educazione, della comunicazione che considera i media una risorsa didattica e riguarda la promozione della conoscenza integrale del sistema dei media dal punto di vista educativo, in quanto considerati risorsa centrale per gli interventi formativi..

Nel corso del convegno sono state affrontate tematiche relative alle competenze, alle conoscenze e, soprattutto, alla comprensione che consentono ai cittadini di utilizzare i media in modo efficace e sicuro.

Il direttore del Servizio studi e ricerche di Agcom, Mario Staderini, ha aggiunto: «L'alfabetizzazione mediatica e digitale permette lo sviluppo del senso critico nel consumo dei media e fornisce gli strumenti per riconoscere le cosiddette "fake news" e i messaggi di odio».

Liana Maggiano, componente di Corecom Liguria, ha dichiarato: «L’impegno del Comitato è realizzare il progetto di una maggiore conoscenza della “media education”, in particolare a tutela delle fasce deboli, cioè minori e anziani, anche per agire in via preventiva rispetto ai rischi che possono correre»

Francesco Cozzi, Difensore civico di Regione Liguria, ha illustrato le iniziative assunte in ambito regionale «per applicare i principi della sicurezza informatica a tutela principalmente delle persone anziane, che sono particolarmente esposte ai rischi del digitale, ma anche – ha sottolineato – per aiutarle ad accedere più consapevolmente ai servizi della pubblica amministrazione attraverso l’uso del digitale».

Sono intervenuti anche il colonnello Omar Salvini della Guardia di Finanza, il dirigente della Polizia di Stato Roberto Surlinelli, la dottoressa Maria Teresa d’Annunzio della Banca d’Italia, Alessandra Nasini dell’Ufficio scolastico regionale, Il Garante delle vittime di reato Andrea Campanile e Fabio Solari dell’Università di Genova.