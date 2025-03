Salute e prevenzione, a Ventimiglia incontro sul papilloma virus (Foto)

"Papilloma virus nemico insidioso" sarà il tema al centro dell'incontro che si terrà il 21 marzo alle 18 nella sala convegni di Sant'Agostino in piazza Ettore e Marco Bassi a Ventimiglia.

L'appuntamento è a cura della Fidapa Bpw Ventimiglia-Sanremo e dello Zonta Club di Ventimiglia-Bordighera con il patrocinio del Lions Club Sanremo Matutia, di Acad art, dell'associazione italiana Donne Medico, del Rotary club Sanremo Hanbury e del Club di Sanremo Inner-Wheel. Per l'occasione i relatori saranno il medico Angelo Granieri e la ginecologa Terenzia Simari. Modererà l'evento la pediatra Rosella Trucchi Pellegrino.

"Il Papillomavirus è il primo virus capace di causare nella donna un tumore al collo dell'utero, secondo tumore femminile più diffuso dopo il tumore al seno. L'infezione da Hpv può causare anche tumori nell'uomo. Per questo motivo la vaccinazione contro il Papilloma virus viene consigliata per entrambi i sessi. La campagna di informazione Fidapa con il patrocinio del Ministero della Salute prevede la diffusione di strumenti informativi da destinare a medici, farmacie, ambulatori, scuole e genitori" - fa sapere Gigliola Bassoli Coppo della Fidapa “Ventimiglia Porta d’Italia” - "Il convegno prevede la partecipazione di professionisti che quotidianamente affrontano le patologie Hpv-correlate ma l'invito è esteso anche ai cittadini e alle scuole in cui si sono svolti incontri informativi con docenti e studenti. L'obiettivo è quello di continuare a creare consapevolezza della prevenzione del cancro Hpv correlato attraverso una comunicazione efficace, illustrando nozioni scientifiche per aumentare le conoscenze sull'Hpv, rispondere alle domande e accrescere la capacità di autonomia decisionale. La conoscenza della ricerca scientifica e la sua corretta diffusione aiuta a fronteggiare il virus andando a creare una consapevolezza della prevenzione. Lo scopo finale è incrementare la vaccinazione anti-Hpv prevedendo una malattia sessualmente trasmessa e un tumore".