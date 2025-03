Ospedaletti: approvati i progetti esecutivi per la nuova Farmacia Comunale di via Roma e per il consolidamento del campo da calcio

La Giunta di Ospedaletti ha approvato due progetti esecutivi relativi alla nuova Farmacia Comunale in via Roma (dove una volta sorgeva il Bar Sport), e al consolidamento dell'angolo a sud-est del campo di calcio.

Per quanto riguarda la Farmacia Comunale si tratta di un passaggio molto importante del progetto finalizzato allo spostamento in via Roma della Farmacia Comunale, passaggio preceduto dal 'via libera' da parte dell'Asl Imperiese a seguito di sopralluogo effettuato dalla Direzione Sanitaria locale. Una volta raggiunto e tagliato questo importante traguardo, con l'approvazione della Giunta Comunale si può dare il via al procedimento di assegnazione lavori. Il costo totale previsto per questo progetto è pari a circa 195.000 euro.

Nel corso della stessa riunione, la Giunta Comunale ha approvato, rendendolo esecutivo, il progetto che consente di avviare l'assegnazione dei lavori necessari al consolidamento dell'area a Sud-Est del Campo di calcio. Costo complessivo dell'operazione è di circa 125.000 euro