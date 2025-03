Venerdì riapre il Castellaro Golf Resort, un’oasi a pochi km da Sanremo ideale per rilassarsi tra natura, golf e attività outdoor

Immaginate di iniziare la giornata con una partita di golf immersi nella natura, proseguire con un pranzo gourmet e concludere la serata rilassandovi a bordo piscina sotto le stelle. Castellaro Golf Resort, struttura del Gruppo Cozzi Parodi, riapre ufficialmente venerdì 14 marzo 2025. Situato nel cuore della splendida Riviera dei Fiori e inserito in un parco di 25 ettari, il resort si prepara ad accogliere ospiti vecchi e nuovi con una combinazione unica di eleganza e comfort.

Immerso nel verde dei boschi della Valle Argentina, con il suo campo da golf a nove buche adatto a soddisfare le esigenze di principianti e giocatori più esperti, la piscina che sarà aperta per la stagione estiva, le sue camere d’albergo e le case vacanza, Castellaro Golf Resort rappresenta la meta perfetta per appassionati di golf, amanti della natura e viaggiatori in cerca di relax. Il resort dispone del magnifico ristorante Andrea Doria che, con una raffinata sala dagli spazi ampi e il romantico dehors a bordo piscina, è il luogo ideale dove poter gustare prelibati piatti della cucina locale rivisitati in chiave moderna dallo Chef Domenico Costanzo. Novità della stagione, dopo alcuni anni il ristorante torna a rimanere aperto anche la sera, sia per gli ospiti che per i clienti esterni.

Castellaro Golf Resort è inoltre una struttura adatta sia a un turismo familiare che di coppia. Con i suoi scorci del mare al tramonto e le cene a lume di candela, coi suoi acciottolati fioriti per raggiungere gli appartamenti privati e la sua elegante intimità, è un luogo magico per una fuga romantica ma anche per le famiglie: la piscina, di oltre venti metri, è divisa in zona adulti e zona bambini per permettere ai più piccoli di incontrarsi, conoscersi e giocare in totale libertà e sicurezza mentre i genitori si godono pienamente il bordo piscina.

Per chi invece desiderasse organizzare un convegno o un meeting professionale nel verde, il centro congressi di Castellaro Golf è dotato delle più moderne attrezzature e offre ogni servizio necessario per accogliere adeguatamente ogni tipo di evento, con un sala congressi che raccoglie fino a 200 posti con presenza di videoproiettore. Senza tenere conto dei vantaggi di un centro congressi immerso nella natura: ampi spazi anche all’aperto, nessun problema di parcheggio, possibilità di usufruire dell’hotel per far alloggiare gli ospiti o del ristorante interno per provvedere ai loro pranzi e cene.

Per maggiori informazioni sul Castellaro Golf Resort o per prenotare un soggiorno, è possibile visitare il sito www.castellarogolf.it.