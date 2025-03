Incidente sulla A10: chiusa l'entrata ad Arma di Taggia, riapertura prevista a breve

Questa mattina si è verificato un incidente lungo l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia che ha reso necessaria la chiusura temporanea dello svincolo di Arma di Taggia in entrata, in direzione Ventimiglia.

L'incidente è avvenuto nei pressi della Galleria Pompeiana, dove un mezzo pesante ha urtato un pannello a messaggio variabile, danneggiandolo. Per motivi di sicurezza, si è reso necessario chiudere temporaneamente l'accesso all'autostrada per consentire le operazioni di verifica e messa in sicurezza della struttura.

I tecnici sono già al lavoro per rimuovere eventuali detriti e ripristinare il regolare flusso del traffico. Secondo le ultime informazioni, la riapertura dello svincolo è prevista tra circa un'ora. Nel frattempo, gli automobilisti diretti verso Ventimiglia possono utilizzare gli ingressi alternativi più vicini.

Non si segnalano feriti, ma l'incidente ha causato alcuni rallentamenti nella circolazione.