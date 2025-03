Cna Imperia: percorso formativo, dalla passione alla professione nel mondo del bartending

📅 10 incontri da 2 ore

🗓 Date:

- Aprile: 2 - 7 - 9 - 14 - 16 - 23 - 28 - 30

- Maggio: 5 - 7

🕝 Orario: Lunedì e Mercoledì, dalle 14:30 alle 16:30

📍 Sede: CNA Sanremo

👨‍🏫 DOCENTE: ANTONIO MANDICA

Un barman di grande esperienza e passione, Antonio Mandica è un professionista riconosciuto nel settore, con anni di attività nei migliori locali e una profonda conoscenza delle tecniche di miscelazione. Durante il corso, guiderà i partecipanti in un viaggio pratico e coinvolgente alla scoperta dell’arte del bartending, dalle basi ai metodi più avanzati per creare cocktail perfetti ed esclusivi.

🎯 A CHI È RIVOLTO?

🔹 Giovani che vogliono acquisire una formazione concreta per lavorare nel settore beverage

🔹 Barman alle prime armi che desiderano migliorare le proprie competenze tecniche

🔹 Professionisti della ristorazione che vogliono ampliare la propria offerta con drink di qualità

🔹 Appassionati che vogliono scoprire l’arte della miscelazione con un docente d’eccezione

📌 PROGRAMMA TECNICO-PRATICO

Un corso interamente operativo, pensato per fornire strumenti concreti e immediatamente applicabili nel mondo del lavoro. Ogni lezione alternerà teoria e prove pratiche, garantendo ai partecipanti l’acquisizione delle abilità fondamentali per lavorare dietro al bancone con sicurezza e professionalità.

🍸 LA POSTAZIONE DEL BARMAN

✔ Organizzazione degli strumenti e gestione del banco bar

✔ Tecniche di servizio e uso corretto dei bicchieri

✔ Norme igienico-sanitarie e standard professionali

🍸 MERCEOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI COCKTAIL

✔ Conoscenza approfondita di liquori, distillati e prodotti da miscelazione

✔ Differenze tra cocktail short, medium e long drink

✔ Storia e caratteristiche dei grandi classici della mixology

🍸 TECNICHE DI MISCELAZIONE E GESTIONE DEL GHIACCIO

✔ Tecniche fondamentali: shaking, stirring, building, muddling

✔ Utilizzo e importanza del ghiaccio nella preparazione dei cocktail

✔ Test pratici con diverse metodologie di miscelazione

🍸 TECNICHE DI PREPARAZIONE AVANZATE

✔ Preparazione di premix, infusioni e bitter artigianali

✔ Uso creativo di spezie, erbe e agrumi per aromatizzare i drink

✔ Personalizzazione delle ricette e tecniche di bilanciamento dei sapori

🍸 COCKTAIL ANALCOLICI E NUOVE TENDENZE DI MERCATO

✔ Creazione di mocktail innovativi e tecniche di preparazione avanzate

✔ Utilizzo di prodotti di nuova generazione e alternative senza alcol

✔ Approfondimento su ingredienti e attrezzature di ultima tendenza

🍸 PRODUZIONE DI SCIROPPI E SODA HOME-MADE

✔ Realizzazione di sciroppi e soda aromatizzate con ingredienti naturali

✔ Valorizzazione dei prodotti del territorio per cocktail unici

✔ Creazione di signature drink esclusivi per il proprio locale

🎓 ATTESTATO FINALE CNA

Al termine del corso, ogni partecipante riceverà un attestato ufficiale CNA, un riconoscimento professionale utile per accedere al mondo del lavoro nel settore della mixology.

📢 DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE CNA IMPERIA, LUCIANO VAZZANO

"Crediamo fortemente nella formazione come strumento per creare nuove opportunità professionali. Il settore della miscelazione è in continua evoluzione e offre sbocchi lavorativi concreti per chi è preparato e appassionato. Questo corso è un'occasione imperdibile per acquisire competenze di alto livello e distinguersi nel mondo del bartending. CNA Imperia continuerà a investire in percorsi di qualità per supportare i giovani e i professionisti della ristorazione."

📞 CONTATTI E ISCRIZIONI

📲 Tel: 347 2915873

📧 Email: segreteria@im.cna.it